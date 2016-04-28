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بدء التحقيق مع الضابط المتهم بإطلاق النار على سائق ميكروباص بالنزهة

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بدء التحقيق مع الضابط المتهم بإطلاق النار على سائق ميكروباص بالنزهة بدء التحقيق مع الضابط المتهم بإطلاق النار على سائق ميكروباص بالنزهة

الضابط المتهم

مراسل «ONA»:

بدأت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الخميس، التحقيق مع ضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق لإطلاقه النار على سائق سيارة أجرة “ميكروباص”، وإصابته بالفخذ إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السائق داخل المستشفى تمهيدا للانتقال والاستماع لاقواله.

وقرر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أمس، إحالة النقيب أحمد سمير نصار، الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إلى النيابة العامة وإيقافة عن العمل تمهيدًا لإحالة للإحتياط، وذلك لإطلاقه النار على سائق سيارة أجرة “ميكروباص”، وإصابته بالفخذ إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بإطلاق ضابط النيران على سائق في منطقة الألف مسكن بنطاق دائرة قسم النزهة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب إعاقة السائق للطريق تدخل على إثرها مجموعة من السائقين لمناصرة زميلهم، حيث تعدوا على الضابط وأحدثوا إصابات به، ما دعاه إلى استخدام سلاحه وإطلاق العيار الناري.

وضبطت الأجهزة الأمنية أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم ونقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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