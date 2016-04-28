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8 نصائح لصيانة الكبد دون الحاجة للأدوية

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8 نصائح لصيانة الكبد دون الحاجة للأدوية 8 نصائح لصيانة الكبد دون الحاجة للأدوية
الكبد من أهم الأعضاء الحيوية فى جسم الإنسان، فهو مسئول عن تطهير الدم من السموم، وتمثيل الأدوية وتكوين البروتينات المسئولة عن تجلط الدم وإنتاج الصفراء التى تستخدم فى هضم وامتصاص .
> ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من النصائح المهمة لتحسين صحة الكبد، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

١. يحتاج الكبد للكثير من المعادن والفيتامينات كى يعمل بشكل أفضل ويؤدى وظائفه المختلفة، ولذا يجب الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة.

٢.بجب الابتعاد عن تناول الأطعمة الجاهزة والأكلات المحتوية على المواد الحافظة والألوان الصناعية والسكريات المكررة لأنها ستمثل عبئًا على الكبد لأنه يتم فلترتها عبره ومع مرور الوقت ستقل كفاءته.

٣.يجب الابتعاد عن السمن الصناعى والأطعمة المقلية لأنها تضر بصحة الكبد.

٤.تناول ٨ إلى ١٠ أكواب من المياه بشكل يومى منتظم حتى تساعد الكبد على التخلص من السموم.

٥.ابدأ يومك بتناول كوب كبير من المياه مضافًا إليه ليمونة، حيث سيساهم الليمون فى تعزيز قدرة الكبد على التخلص من السموم.

٦. تناول الأطعمة التى تساهم فى تجديد خلايا الكبد مثل الجزر والبنجر والخضراوات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ.

٧.تناول كميات كبيرة من البصل والثوم والبروكلى لأنها غنية بعنصر الكبريت، الذى يعزز من قدرة الكبد على التخلص من المواد الضارة والسامة بالجسم.

٨.استلق على ظهرك وقم بعمل تدليك أو مساج خفيف على منطقة الكبد، وهى تقع فى الجانب الأيمن من البطن بأسفل ضلوع القفص الصدرى.


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مصر 365

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