دراسة: الأمهات المراهقات تكافحن للالتزام بممارسات النوم السليمة للرضع

تشير دراسة أمريكية صغيرة إلى أنه رغم أن الأمهات المراهقات تدركن أن النوم مع أطفالهن أو وضع الرضع فى فراش لين أو استخدام ملاءات غير مناسبة قد يزيد من خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ (إس.آى.دى.إس) إلا أن كثيرا منهن يفعلن ذلك.

وقالت الطبيبة ميشيل كارابالو من مركز ساوثوسترن الطبى بجامعة تكساس فى دالاس ورئيسة فريق الباحثين فى الدراسة "اندهشت عندما علمت أن جميعهن تقريبا اعترفن بتعمد اتخاذ قرارات تتعلق بممارسات غير آمنة أثناء النوم رغم علمهن بمتلازمة موت الرضع المفاجئ ورغم أنه جرى إبلاغهن بعوامل الخطورة."

وأشارت كارابالو إلى أن "مجتمع الطب بدأ يتحول عن استخدام تعبير متلازمة موت الرضع المفاجئ واستخدام تعبير "الموت المفاجئ للطفل فى المهد" أو (إس.يو.آى.دى) لتأكيد أننا لا نعلم بعد ما يسبب وفاة الرضع أو كيف يموتون."

وأضافت لرويترز هيلث عبر البريد الالكترونى "تعبير الموت المفاجئ للطفل فى المهد يشمل ما كان يسمى من قبل متلازمة موت الرضع المفاجئ كما يتضمن أيضا أسبابا أخرى للوفاة أثناء النوم بما فى ذلك الاختناق العرضى أو الاختناق فى الفراش."

ويشير فريق الباحثين فى الدراسة التى نشرت فى دورية طب الأطفال فى 21 إبريل إلى أن الأمهات اللاتى تقل أعمارهن عن 20 عاما يكون أطفالهن أكثر عرضة للموت المفاجئ أثناء النوم عن الرضع لأمهات أكبر سنا.

وتشير الدراسة إلى أنه رغم أن معدلات الموت بمتلازمة موت الرضع المفاجئ استقرت منذ عام 1999 إلا أن معدلات وفيات الرضع الناجمة عن أسباب مثل الاختناق العرضى أو الاختناق فى الفراش تتزايد.

وركزت الدراسة الجديدة على 43 أما مراهقة فى مراكز الرعاية النهارية فى المدارس الثانوية فى كولورادو جرى تقسيمهن على 7 مجموعات. وتحدثت المجموعات السبع عن علمهن والتزامهن بتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وقالت الأمهات إنهن اكتسبن معلوماتهن عن الأمومة بشكل كبير من أمهاتهن والمعلمات والأطباء ولكن عندما يواجهن معلومات متضاربة يستمعن بشكل أكبر إلى أمهاتهن. وكلهن تقريبا علمن بمتلازمة موت الرضع المفاجئ وكان ذلك عادة عن طريق من يقدم لهن الرعاية الطبية أو عن طريق معلمة وكن يعلمن أن ذلك قد يحدث لأى رضيع.

وتوضح الدراسة أنهن جميعا تقريبا كن يعلمن بتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بضرورة نوم الرضع على الظهر وقالت القليل منهن فقط إنهن يتركن أطفالهن ينمن على بطنهم. ومعظمهن كن على دراية بأن الرضيع يجب ألا ينام على ملاءات وفراش لين ولكن أكثر من نصفهن قلن إنهم يغطين الرضيع بملاءة فضفاضة حتى لا يشعر بالبرد.

وقالت كثير من هؤلاء الأمهات إن أطقم الفراش الخاصة بالرضع التى تباع فى المتاجر وتتضمن ملاءات ومصدات للأسرة يجب أن تكون آمنة وهو ما قال الباحثون فى الدراسة إنه غير متوفر.

وقالت بعض الأمهات إن وضع الرضيع للنوم بجانبهن فى فراشهن أكثر أمانا ويساعدهن على الارتباط برضيعهن وإن الرضيع ينام بشكل أفضل فى الفراش معهن.

وقالت ترينا س. سالم وارد من كلية العمل الاجتماعى بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة والتى لم تشارك فى الدراسة لرويترز هيلث "هذه النتائج مع نتائج أبحاث أخرى توضح أن الأمهات على علم بتوصيات النوم الآمن للطفل ولكن هذه المعلومات لا تترجم بالضرورة إلى التزام بالتوصيات."

وأضافت أن ببساطة تثقيف الأمهات بالممارسات السليمة لنوم الرضع ليس كافيا لتغيير سلوكهن.

احذرى متلازمة الموت المفاجئ عند الأطفال

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