ليلة_الأبطال - توريس: ساؤولا كان رائعا.. وعلينا أن نفتخر بأنفسنا

(إفي): امتدح فرناندو توريس مهاجم أتليتكو مدريد مهارة زميله ساؤول نيجيز الذي أحرز هدف الفوز على بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "فيسنتي كالديرو".

وقال توريس في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة "ساؤول مهاري. لقد قدم شوطا أول كبيرا، وسجل هدفا كبيرا. لقد جعلنا نلعب المباراة كما كنا نريد. كان بوسعنا الخروج بنتيجة أكبر وهذا أمر مؤسف".

وأكد توريس انها كانت ليلة "رائعة" لكل جماهير الروخيبلانكوس، مشيرا إلى أن الفريق سيتعين عليه التفكير "فيما هو قادم".

وأضاف "علينا الاستمرار في المنافسة. الفريق في مستوى مرتفع وعلينا الآن أن نظهر أنفسنا وبفخر". وأهدى توريس الفوز لجماهير الفريق.