أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال - توريس: ساؤولا كان رائعا.. وعلينا أن نفتخر بأنفسنا

Google+ Print
#ليلة_الأبطال - توريس: ساؤولا كان رائعا.. وعلينا أن نفتخر بأنفسنا #ليلة_الأبطال - توريس: ساؤولا كان رائعا.. وعلينا أن نفتخر بأنفسنا

(إفي): امتدح فرناندو توريس مهاجم أتليتكو مدريد مهارة زميله ساؤول نيجيز الذي أحرز هدف الفوز على بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "فيسنتي كالديرو".

وقال توريس في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة "ساؤول مهاري. لقد قدم شوطا أول كبيرا، وسجل هدفا كبيرا. لقد جعلنا نلعب المباراة كما كنا نريد. كان بوسعنا الخروج بنتيجة أكبر وهذا أمر مؤسف".

وأكد توريس انها كانت ليلة "رائعة" لكل جماهير الروخيبلانكوس، مشيرا إلى أن الفريق سيتعين عليه التفكير "فيما هو قادم".

وأضاف "علينا الاستمرار في المنافسة. الفريق في مستوى مرتفع وعلينا الآن أن نظهر أنفسنا وبفخر". وأهدى توريس الفوز لجماهير الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع