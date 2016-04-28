ليلة_الأبطال - أوبلاك: مباراة بايرن انتهت.. تركيزنا الآن على مباراة السبت في الدوري

(إفي): قال السلوفيني يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد أن فريقه تنتظره مباراة صعبة للغاية على ملعب بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأضاف أوبلاك في تصريحات لموقع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) بعد لقاء الذهاب الذي فاز فيه الروخيبلانكوس بهدف مقابل لا شئ "لعبنا من أجل الفوز ومن أجل تسجيل هدف وألا نستقبل أهدافا. أنهينا المباراة بشكل جيد. يجب علينا التركيز حاليا. لدينا مباراة السبت في بطولة الدوري، وبعدها الثلاثاء في بايرن".

وأكد أن الهدف الذي أحرزه ساؤول مهم للغاية مؤكدا أن "ساؤول قدم عملا كبير"، قبل أن يمتدح الفريق المنافس.

وتابع "بايرن فريق مدهش ولاعبوه مذهلون، ولكننا أظهرنا أننا بوسعنا مقارعتهم وأتمنى أن نفعل ذلك مرة أخرى في المباراة القادمة. نحترمهم ولكننا لم نخشاهم أبدا".