ليلة_الأبطال - فيليب لام: لم أتوقع كل تلك الفرص التي أتيحت لنا ولكننا لم نستغلها

(إفي): قال قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني، فيليب لام، عقب خسارة فريقه بهدف نظيف أمام مضيفه الإسباني أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أنهم لم يعتقدوا أنه ستتاح لهم هذه الفرص الكثيرة لاسيما في الشوط الثاني من المباراة.

وقال لام في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "لم نتخيل أنه ستتاح كل هذه الفرص، لاسيما في الشوط الثاني الذي كنا قريبين فيه للغاية من التسجيل".

وأعرب قائد الفريق البافاري عن أسفه لكم الفرص التي أهدرها اللاعبون وأن هدفهم كان تسجيل هدف خارج الأرض، لاسيما مع توافر هذا العدد الكبير منها.

وقال في هذا الصدد "كنا نريد التسجيل ولاحت لنا الفرص التي كان يجب أن تستغلها أمام فريق بحجم أتليتكو مدريد".

وأردف "الآن، تتبقى أمامنا 90 دقيقة ونعرف أنه بإمكاننا أن نلعب جيدا على ملعبنا".

وأشاد لام بفريق الأتلتي الذي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين تساعد بعضها البعض، في الوقت الذي أبدى استيائه من أرضية الملعب التي صعبت مهمتهم.

ووافقه في الرأي زميله ديفيد ألابا الذي كان أن أرضية الملعب كانت جافة للغاية وهذا صعب مهمة فريقه في الدخول سريعا لأجواء اللقاء.

وبهذه النتيجة يضع "الروخيبلانكوس" قدما في الدور النهائي قبل مباراة الإياب الصعبة على ملعب "أليانز أرينا" يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكفيه التعادل سلبيا أو إيجابيا بأي نتيجة من أجل بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ موسم (2013-14).

في المقابل، يتعين على الفريق البافاري أن يفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل التأهل للمباراة النهائية منذ آخر مرة بلغ فيها هذا الدور في موسم (2012-13) والذي شهد تتويجه بخامس ألقابه.