إحالة مدير الشؤون الاجتماعية بأسوان للنيابة بسبب مخالفات مالية‎

مراسل «ONA»:

أحال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الخميس، مدير إدارة الشئون الإجتماعية بأسوان ورئيس وحدة الشئون الإجتماعية بالأعقاب إلى النيابة الإدارية بسبب مخالفات مالية.

وقال بيان صادر عن المحافظة اليوم، إن المحافظ أحال مدير الشئون الاجتماعية إلى النيابة بعد اكتشاف لجنة المحافظ للعديد من المخالفات الإدارية والمالية وخاصة في سجلات صرف معاش كرامة وتكافل وأيضاً معونة الشتاء.

وأضاف البيان، أن اللجنة اكتشفت أيضا عدم وجود إيصالات بالأقساط الشهرية الخاصة بالقروض الممنوحة من مشروع الأسر المنتجة، علاوة علي فقدان المفتاح الخاص بالخزينة المالية للوحدة الإجتماعية