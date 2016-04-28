دي ميستورا يصدر وثيقة بشأن الانتقال السياسي في سوريا

قال مبعوث الأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، إن خلافات كبيرة ما زالت قائمة بين الحكومة السورية وجماعة المعارضة الرئيسية في رؤيتهما لانتقال سياسي في سوريا على الرغم من بعض القواسم المشتركة.

قال دي ميستورا، في وثيقة أصدرها عقب المحادثات، إن الجانبين يتشاركان الرأي بأن “الادارة الانتقالية قد تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومستقلين وآخرين”، وفقًا لـ”رويترز”.

وأضاف أن القوى الكبرى والاقليمية التي تشكل مجموعة الدعم الدولية لسوريا يجب أن تساعد في وضع تفاصيل القضايا الجوهرية للوصول إلى إتفاق بشأن إنتقال سياسي قابل للتطبيق في جولات المحادثات مستقبلا.