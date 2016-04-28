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أمن القاهرة يلقى القبض على مقاول خطف صاحب شركة مقاولات بسبب خلافات مالية

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أمن القاهرة يلقى القبض على مقاول خطف صاحب شركة مقاولات بسبب خلافات مالية أمن القاهرة يلقى القبض على مقاول خطف صاحب شركة مقاولات بسبب خلافات مالية
تمكنت قوات الأمن بالقاهرة، من القبض على سائق خطف وآخر يعمل مقاول، صاحب شركة مقاولات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "رامى.ا" 22 سنة طالب، مقيم بأطفيح فى الجيزة، يفيد باختطاف والهة "أحمد خ.خ" 50 سنة، صاحب شركة مقاولات، مقيم بذات العنوان، حال تواجده بموقع محل عمله، واتهم "ناجح.ع.ا" 46 سنة مقاول، مقيم سيدى بشر قبلى الإسكندرية، وأصل موطنه محافظة سوهاج، بسبب خلافات مالية بينهما.

تم وضع خطة بحث، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ناجح.ع" مقاول بموقع فى الحى العاشر دائرة القسم، و"محمود.ا" 28 سنة سائق مقيم بالمريوطية فى الهرم.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الأول، لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، حيث توجه للموقع عمله وهدده بسلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزة الأول، وأكرهه على استقلال سيارة ملك صديق المتهم الأول، واحتجزه بشقة فى الهرم.

وعقب علم المتهم الأول بافتضاح أمره، أطلق سراح المجنى عليه بمنطقة وادى النطرون بطريق الإسكندرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى ضبط المتهم الهارب.

ننشر تفاصيل إطلاق ضابط النار على سائق بالنزهة.. الداخلية: إحالة المتهم للنيابة تمهيدا لإحالته للإحتياط.. مواطنون يقطعون الطريق تنديدا بالحادث.. وابن عم المجنى عليه: الرصاصة أصابت منطقة حساسة
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