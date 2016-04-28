بعد الهزيمة لاعبو بايرن يتوعدون وغوارديولا يحذر من درس ريال مدريد

رغم الخسارة التي مني بها بايرن أمام أتلتيكو 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، إلا أن لاعبي البافاري وبالإجماع توعدوا بتعويض ما فات وحسم التأهل للنهائي لصالحهم. فيما حذر المدرب بيب غوارديولا من درس ريال مدريد.

> أكد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني أن فريقه قادر على حسم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لصالحه رغم سقوطه مساء أمس الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2016) في مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف. وقال نوير عقب لقاء أمس: "نؤمن بإمكانية الوصول إلى النهائي".

واعترف الحارس الدولي الألماني أن فريقه افتقد للحسم بعض الشيء في الشوط الأول من المباراة، موضحا "أدينا بشكل جيد للغاية، ولكن كانت تنقصنا الشجاعة والشراسة بعض الشيء في الشوط الأول. في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير".

التصريحات ذاتها أدلى بها زميله فليب لام قائد الفريق البافاري، مؤكدا بثقة كبيرة على قدرة فريقه في حسم إياب نصف نهائي المسابقة الأوروبية لصالحه الأسبوع المقبل.

وقال لام، الذي أصبح أمس أكثر اللاعبين الألمان مشاركة في دوري أبطال أوروبا برصيد 104 مباراة، متفوقا على مواطنه أوليفر كان بمباراة واحدة: "لا يزال أمامنا 90 دقيقة، سنلعب بقوة منذ البداية بهدف تحقيق الفوز".

في المقابل، أشار دافيد ألبا مدافع بايرن الذي تسبب بشكل كبير في سقوط الهدف الأول والوحيد في مرمى بايرن، إلى أن فريقه لم "يحسن استغلال الفرص، متعهدا ببذل "كل شيء من أجل التعويض".

من جهته، أعرب المدير الفني لبايرن جوسيب غوارديولا، عن رضاه عن أداء فريقه، مستدركا "قدمنا مباراة جيدة"، ليضيف "الهدف الرائع لساول (نيغويز) كان نتيجة للدقائق الأولى السيئة التي قدمناها ولكن بعد ذلك لعب الفريق من أجل تسجيل هدف، والأمور لم تسر على ما يرام".

واعترف جوارديولا أن الموقف الحالي مشابه لما حدث قبل عامين، حين خسر فريقه في ذهاب قبل النهائي بنفس النتيجة أمام ريال مدريد ثم خسر 4 / صفر على ملعبه في مباراة العودة.

وأكمل: "لا أعرف إذا كنا قد تعلمنا الدرس، إنهم لاعبون جدد ولكن في الحقيقة الموقف مشابه، ريال مدريد دافع في الخلف بشكل جيد ولم نتمكن نحن من السيطرة على الهجمات المرتدة لكريستيانو ودي ماريا، آمل في أن نستطيع التحكم في هجمات أتلتيكو مدريد".

وتحدث غوارديولا عن نيغويز صاحب هدف الفوز لأتلتيكو قائلا: "لقد رأيته قبل ذلك، إنه لاعب رائع، الكرة الأسبانية لديها موهبة كبيرة جديدة". أما نيغويز، نجم وسط ميدان أتلتيكو فقد وصف هدفه بـ "الأهم والأجمل" في مسيرته.

و.ب/ح.ع.ح (د.ب.أ)

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