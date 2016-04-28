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ضبط 1.2 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى بقنا

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ضبط 1.2 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى بقنا ضبط 1.2 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى بقنا

ارشيفية

مراسل «ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، من ضبط 1200 كيلو فسيخ فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل بمنطقة السوق بمدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا بضبط كمية كبيرة من الفسيخ مجهولة المصدر بقنا.

وكشفت التحريات، بحسب بيان صادر عن مديرية الامن اليوم،  قيام قوة أمنية من مباحث بضبط ” محمد . ه . أ “   48 سنة صاحب محل فسخاني ومقيم شارع السوق  بمدينه قنا، وذلك لحيازته 60 “صفيحة” بإجمالي 1200 كيلو أسماك مملحة “فسيخ” ​مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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أونا

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