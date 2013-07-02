ميار الغيطي: حلمي تحقق بعودة مصر إلى أبنائها بإرادة شعبها

كتب : أ ش أ الثلاثاء 02-07-2013 15:02

أكدت الفنانة ميار الغيطي أن حلمها تحقق بعودة مصر إلى شبابها وشعبها بإرادة كل من يحب مصر.

وقالت الفنانة ميار الغيطي إن الثورة مازالت مستمرة بإرادة أبنائها وبحماية الجيش الذي انحاز لثورة الشعب.

وأضافت أنها علقت التصوير في مسلسل "آدم وجميلة" لحين عودة مصر إلى شعبها، حيث تدور أحداث المسلسل في 60 حلقة، وسيتم عرض أول ثلاثين حلقة في شهر رمضان المقبل.

وتجسد شخصية "إيمان" التي تعمل عازفة بيانو في دار الأوبرا، وتقع في حب صديقها الذي يعمل معها، ولكنه يتخلى عنها بعد تعرضها لحادث وتفقد بصرها، وتواجه بعد ذلك العديد من المشكلات والمواقف إلا أنها تتحدى كل الصعاب.

مسلسل "آدم وجميلة" بطولة يسرا اللوزي، حسن الرداد، حسين الإمام، بثينة رشوان، ميار الغيطي، مي القاضي، أحمد صيام، حنان سليمان، وعفاف رشاد، والمسلسل تأليف فداء الشندويلي، واخراج أحمد سمير فرج.