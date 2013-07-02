أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

ميار الغيطي: حلمي تحقق بعودة مصر إلى أبنائها بإرادة شعبها

Google+ Print
ميار الغيطي: حلمي تحقق بعودة مصر إلى أبنائها بإرادة شعبها ميار الغيطي: حلمي تحقق بعودة مصر إلى أبنائها بإرادة شعبها

كتب : أ ش أ الثلاثاء 02-07-2013 15:02

أكدت الفنانة ميار الغيطي أن حلمها تحقق بعودة إلى شبابها وشعبها بإرادة كل من يحب مصر.

وقالت الفنانة ميار الغيطي إن الثورة مازالت مستمرة بإرادة أبنائها وبحماية الجيش الذي انحاز لثورة الشعب.

وأضافت أنها علقت التصوير في مسلسل "آدم وجميلة" لحين عودة مصر إلى شعبها، حيث تدور أحداث المسلسل في 60 حلقة، وسيتم عرض أول ثلاثين حلقة في شهر رمضان المقبل.

وتجسد شخصية "إيمان" التي تعمل عازفة بيانو في دار الأوبرا، وتقع في حب صديقها الذي يعمل معها، ولكنه يتخلى عنها بعد تعرضها لحادث وتفقد بصرها، وتواجه بعد ذلك العديد من المشكلات والمواقف إلا أنها تتحدى كل الصعاب.

مسلسل "آدم وجميلة" بطولة يسرا اللوزي، حسن الرداد، حسين الإمام، بثينة رشوان، ميار الغيطي، مي القاضي، أحمد صيام، حنان سليمان، وعفاف رشاد، والمسلسل تأليف فداء الشندويلي، واخراج أحمد سمير فرج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر