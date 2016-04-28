ضبط 6 طن أعلاف فاسدة في مصنع بدون في ترخيص بأسيوط

مراسل «ONA»:

تمكنت قوات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن اسيوط بالتنسيق ومباحث مركز شرطة صدفا، اليوم الخميس، من ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص مستخدما مواد خام مجهولة المصدر، وبحوزته 6 طن و165 كيلو ردة مخلوطة بمادة السرس الغير صالحة للاستخدام وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة بقرية أولاد الياس التابعة لمركز صدفا.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من ادارة التموين يفيد ورود معلومات اكدتها التحريات مفادها قيام “ميلاد . ح . ج . ش” ومقيم قرية بني سميع دائرة مركز أبوتيج صاحب مصنع للأعلاف الحيوانية كائن غرب السكة الحديد- أولاد الياس- مركز صدف بادارة المصنع بدون ترخيص مستخدما مواد خام مجهولة المصدر ويخلط الرده بمادة السرس الغير صالحة للاستخدام بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات توجهت حملة بمشاركة ضباط مباحث مركز صدفا ولجنة من التموين والصحة وبمجرد الوصول إلى المصنع تم التقابل مع المتحرى عنه, وبسؤاله عما إذا كان لديه ترخيص من عدمه أجاب بالنفي.

وضبط بالمصنع المواد الخام ومعدات الانتاج ومنتجات المصنع تمثلت في “2 طن و520″كيلو جرام من مادة الردة الخشنه المختطلة بمادة السرس معباة داخل 72 شيكاره زنة الواحدة 35 كجم، و”طن و70 “كجم من السرس الغير صالح معباه داخل 69 شيكارة زنة الواحدة 30كجم و”875″ كجم من الرده الخشنه معباه داخل 25 شيكارة زنة الواحدة 35 كجم, و”700 “كجم من الردة الخشنه منتهية الصلاحية منذ فترة طويله معباة داخل 20 شيكارة زنة الواحدة 35 كجم ,وماكينة لحام لاحكام التعبئة, وماكينة خياطه لحياكة الاجولة وبكر خيط, وكمية كبيرة من الاجولة الفارغة, وميزان طبلية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.