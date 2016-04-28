أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الشباب والرياضة يفتتح ملاعب مطورة بالغردقة

Google+ Print
وزير الشباب والرياضة يفتتح ملاعب مطورة بالغردقة وزير الشباب والرياضة يفتتح ملاعب مطورة بالغردقة

وزير الشباب والرياضة – خالد عبد العزيز

مراسل «ONA»:

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزيرالشباب والرياضة، عددًا من الملاعب المطورة بمركزي شباب الميناء وشباب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، اليوم الخميس، وذلك خلال زيارته للمحافظة، بالإضافة إلى حضور ختام بطولة الجونة الدولية للإسكواش، الجمعة.

وقال علاء عراقي، وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر، في تصريحات له، إن أعمال تطوير مركز شباب الميناء شملت رفع كفاءة ملعبين بالأبعاد الخماسية وملعب قانونى وتطويرهم بالنجيل الصناعى وأعمدة الإنارة الكاشفة بتكلفة 3 ملايين جنيه، إضافة إلى تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب الغردقة بتكلفة 500 ألف جنيه.

وتشمل جولة الوزير تفقد مركز التنمية الرياضية ومنشآته، التى تضم حمام سباحة وملاعب رياضية وصالة مغطاة، وزيارة النادي الاجتماعي الرياضي بالغردقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا