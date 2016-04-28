وزير الشباب والرياضة يفتتح ملاعب مطورة بالغردقة

مراسل «ONA»:

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزيرالشباب والرياضة، عددًا من الملاعب المطورة بمركزي شباب الميناء وشباب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، اليوم الخميس، وذلك خلال زيارته للمحافظة، بالإضافة إلى حضور ختام بطولة الجونة الدولية للإسكواش، الجمعة.

وقال علاء عراقي، وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر، في تصريحات له، إن أعمال تطوير مركز شباب الميناء شملت رفع كفاءة ملعبين بالأبعاد الخماسية وملعب قانونى وتطويرهم بالنجيل الصناعى وأعمدة الإنارة الكاشفة بتكلفة 3 ملايين جنيه، إضافة إلى تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب الغردقة بتكلفة 500 ألف جنيه.

وتشمل جولة الوزير تفقد مركز التنمية الرياضية ومنشآته، التى تضم حمام سباحة وملاعب رياضية وصالة مغطاة، وزيارة النادي الاجتماعي الرياضي بالغردقة.