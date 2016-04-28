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تفحم سيارتين واحتراق جزء من ثالثة بالإسكندرية دون إصابات

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تفحم سيارتين واحتراق جزء من ثالثة بالإسكندرية دون إصابات تفحم سيارتين واحتراق جزء من ثالثة بالإسكندرية دون إصابات
اشتعلت النيران، فى 3 سيارات بالإسكندرية وتفحمت سيارتان بسبب تسرب البنزين من أحد الخراطيم الموصلة لموتور سيارة، دون إصابات.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة أول المنتزه بنشوب حريق بسيارة بشارع الأرمن منطقة ميامى.

انتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6385 قيادة "فتحى .ع" – 60 سنة عضو هيئة تدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مقيم دائرة القسم بالشارع المشار إليه فوجئ بتصاعد النيران من مقدمة السيارة فقام بإيقافها وامتدت النيران للسيارة رقم 6491 مصر والسيارة رقم 1294مصر" المتوقفتان على جانبى الطريق "مما أدى لاحتراق السيارة الأولى بالكامل واحتراق جزئى بمؤخرة السيارة الثانية دون حدوث إصابات.

وبسؤاله أخبر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الحريق نتيجة تسرب البنزين من أحد الخراطيم الموصلة لموتور السيارة ما أدى لاشتعال النيران بها واحتراقها بالكامل وامتدادها للسيارتين الأخريين، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وتحرر المحضر إدارى قسم أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.


>القبض على شاب متهم بتحطيم واجهة كنيسة مريم العذراء شرق الإسكندرية

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