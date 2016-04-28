ضبط 4 عناصر تكفيرية تحرض ضد مؤسسات الدولة بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

تمكن قطاع الأمن الوطني بمحافظة سوهاج، عقب استئذان النيابة العامة من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم عدة أوراق تنظيمية ومطبوعات تتضمن مفاهيم وأفكار تكفيرية وتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتبين من التحريات، بحسب بيان صادر عن القطاع اليوم الخميس، ضبط كل من “محمد عبد العليم محمد أبوزيد 36 عام مدرس ويقيم بقرية أدفا بمركز سوهاج، وشقيقه وليد 26 عام عاطل، وصالح حسان أحمد حسان 37 عام حاصل على ليسانس ويعمل بائع متجول، وفراج أحمد عبدالله عبد العال 35 عام عامل ويقيم بنجع النجار مركز سوهاج”.

وكشفت التحريات قيامهم بالترويج للأفكار والمفاهيم التكفيرية واستغلال الأول لعمله بمجال التدريس والخطابة فى محاولة لنشر تلك الأفكار وسط العناصر الشبابية وتكفير العاملين بمؤسسات الدولة والتحريض ضدها وتحريم التحاق الشباب بالقوات المسلحة أو العمل بهيئة الشرطة​ ​والقضاء تم التحفظ على المتهمين.

تحرر محضر للمتهمين حمل رقم 2675 إدارى مركز سوهاج،​ وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة ​​.​