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القبض على عامل متهم فى 33 قضية وبحوزته رشاش برتا فى أبوقرصاص بالمنيا

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القبض على عامل متهم فى 33 قضية وبحوزته رشاش برتا فى أبوقرصاص بالمنيا القبض على عامل متهم فى 33 قضية وبحوزته رشاش برتا فى أبوقرصاص بالمنيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على عامل متهم فى 33 قضية وبحوزته رشاش برتا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط "أحمد.م" 25 سنة من أبو قرقاص والمطلوب ضبطه فى 33 قضية منها مقاومة سلطات اقتحام مركز أبو قرقاص، اقتحام الوحدة المحلية، اقتحام هندسة أبو قرقاص، سرقة بالإكراه آخرها القضية رقم 12199 لسنة 2015 جنح مركز أبو قرقاص سرقة وبحوزته رشاش برتا وعدد من الطلقات النارية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365