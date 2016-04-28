بالصور.. إحباط محاولة معتمر تهريب 20 ألف قرص مخدر

أحبطت مصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية محاولة معتمر تهريب 20 ألف قرص مخدر عبر ميناء نويبع، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات للواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمصلحة أمن الموانئ مفادها محاولة معتمر تهريب أقراص مخدرة، فتم إعداد حملة أمنية استهدفت المتهم وألقت القبض عليه، وتبين أنه يدعى " عاطف.م" .

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة، وتحرر له محضر، وتم التحفظ على المضبوطات وعرضها على النيابة العامة للتحقيق.

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