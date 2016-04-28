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ضبط عاطل لتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة فى القليوبية

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ضبط عاطل لتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة فى القليوبية ضبط عاطل لتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة فى القليوبية
تمكن ضباط مباحث القناطر الخيرية من ضبط عاطل، لتحويله منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة الآلية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بالواقعة من المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز القناطر، يفيد تلقيه معلومات بقيام "سيد.م.ع 40 سنة، عاطل، بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية محلية الصنع بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 17 قطعة حديدية من أجزاء سلاح نارى لبندقية آلية وأدوات تصنيع عبارة عن مبرد ومنجلة ومجموعة مواسير، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بتحويل مسكنة إلى مصنع للأسلحة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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