مطار أسيوط يحبط محاولة تهريب 72 ألف جنيه للكويت

تمكن فريق الجمارك ومباحث مطار أسيوط الدولى من إحباط محاولة تهريب 72 ألف جنيه حاول أحد الركاب تهريبها للكويت.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد تمكن فريق جمارك المطار حال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين إلى الكويت على رحلة طائرة إير كايرو، اشتبه رجال الجمارك فى أحدهم وبتفتيشه ذاتيا عثر بحوزته على 72 ألف جنيه. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى، وطالب الراكب التصالح وتنازل الراكب عن المضبوطات وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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