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مقتل 20 مدنيًا في قصف جوي لمستشفى في سوريا

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مقتل 20 مدنيًا في قصف جوي لمستشفى في سوريا مقتل 20 مدنيًا في قصف جوي لمستشفى في سوريا

قصف – أرشيفية

قتل 20 مدنيًا على الأقل مصرعهم، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري استهدف مستشفى ميداني ومبنى سكني مجاورًا له، في حي تسيطر عليه فصائل المعارضة بمدينة حلب شمالي سوريا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله اليوم الخيمس “إن 20 مدنيا على الأقل قتلوا جراء قصف استهدف مستشفى القدس ومبنى سكنيا ملاصقا له، في حي السكري، أمس”.

وأضاف أن الغارة نفذتها طائرات تابعة لقوات الجيش السوري، مشيرا إلى أن القتلى، بينهم طفل واثنان من حراس المستشفى وطبيب أطفال، يعد آخر طبيب أطفال في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في حلب، فضلا عن طبيب أسنان.

وأشار المرصد إلى انتشال عائلة من 5 أفراد من تحت أنقاض المبنى السكني، موضحا أن القصف أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بعضهم إصابته خطيرة، فضلا عن دمار في المستشفى وتوقفه عن العمل.

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