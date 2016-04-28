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رئيس المعارضة الإسرائيلية ينتقد سياسة حكومته تجاه قطاع غزة

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رئيس المعارضة الإسرائيلية ينتقد سياسة حكومته تجاه قطاع غزة رئيس المعارضة الإسرائيلية ينتقد سياسة حكومته تجاه قطاع غزة
وجه رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوج، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، بشأن تعامله مع قطاع غزة وأنشطة التنظيمات المسلحة هناك التى تعمل على حفر الأنفاق من قطاع غزة إلى داخل الأراضى الإسرائيلية.

واتهم هرتسوج خلال زيارته امس لمجلس الاستيطانى "إشكول" الإسرائيلية بأنها أتاحت لحركة حماس التصرف بمطلق الحرية فى غزة.

وقال هرتسوج مستهزئا: "إن المجلس الوزارى المصغر الحالى قوى فى إرسال تغريدات على التويتر ولكنه ضعيف فى مجابهة النشاطات المنطلقة من غزة".


>- الشرطة الإسرائيلية تجمع شهادات ضد رئيس المعارضة "هرتسوج"

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مصر 365

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