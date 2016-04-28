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الجيش الامريكى يستخدم تكتيك قتالى اسرائيلى خلال هجماته على "داعش"

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الجيش الامريكى يستخدم تكتيك قتالى اسرائيلى خلال هجماته على "داعش" الجيش الامريكى يستخدم تكتيك قتالى اسرائيلى خلال هجماته على "داعش"
كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الجيش الأمريكى بدأ يستخدم تكتيك قتالى إسرائيلى خاص فى حربه على تنظيم "داعش" بسوريا والعراق، يعرف باسم "عملية الدق على السطح".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أقرت هذا التكتيك، حيث أعلن مسئول فى البنتاجون انه قبل قصف مخبئ أموال لتنظيم داعش فى الخامس من الشهر الحالى فى الموصل بالعراق، فجر العسكريون الأمريكيون صاروخ "هيلفاير" فوق المبنى المستهدف لتحذير المدنيين فيه ومحاولة تجنيبهم الغارة وبالتالى للحد بأقصى ما يمكن من الضحايا المدنيين.

ونقلت الإذاعة العبرية عن الجنرال الأمريكى بيتر جيرستن، المتمركز فى بغداد، قوله، إن هذه هى أول مرة تستخدم فيها وزارة الدفاع الأمريكية فى حملتها الجوية ضد "داعش" فى العراق وسوريا هذه الوسيلة.


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