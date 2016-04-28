إسرائيل تتراجع عن قرارها بإغلاق الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة

تراجعت سلطات الاحتلال الاسرائيلى عن قرارها بإغلاق الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة بفلسطين اعتبارا من الليلة الماضية وحتى مساء السبت المقبل بمناسبة عطلة عيد الفصح اليهودى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية فى بيان أوردته وسائل الاعلام العبرية صباح اليوم: " أنه خلال ساعات الليلة الماضية ومع تقدم جلسات تقييم صور الاوضاع العامة التى تشارك فيها المستويات السياسية العليا بما يشمل الجيش بخصوص مسألة فرض اغلاق عام على منطقة الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزه خلال فترة نهاية عطلة عيد الفصح اليهودى، تم اتخاذ قرار مشترك اخير يقضى بعدم فرض اغلاق عام على الضفة وكذلك ابقاء المعابر مع قطاع غزه مفتوحة".

وكانت الشرطة الاسرائيلية اعلنت مساء امس عن اغلاق الضفة الغربية والمعابر مع غزة اعتبارا من الليلة الماضية وحتى صباح الاحد المقبل بسبب الأعياد اليهودية.

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