قادة بجيش الاحتلال:الهدنة بالضفة مؤقتة وإذا أندلعت انتفاضة ستكون الأعنف

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن عدد من قادة لواءات الجيش الإسرائيلى بالضفة الغربية أكدوا أن حالة الهدوء الحالية بالضفة يمكن وصفها بالهدنة، مشيرين إلى أنه فى حال اندلاع موجة انتفاضة جديدة بالأراضى الفلسطينية ستكون الأعنف مما سبقها.

واضافت يديعوت أنه بعد يومين من قيام الجندى الإسرائيلى ليؤور أزاريا بقتل مواطن فلسطينى جريح فى الخليل، وجه القائد العسكرى لمنطقة الضفة الغربية ، قادة ألوية الجيش لإجراء محادثات مع الضباط الخاضعين لهم، والتحدث عن دروس الحادث والتفكير قبل أوامر اطلاق النار.

وقال العقيد حيزى نحاما، قائد لواء "منشيه" الإسرائيلى بالضفة: "فى البداية لم افهم لماذا نحتاج الى ذلك، كنت متأكدا من أنهم قرأوا التحقيق وحولوه الى جنودهم، وعندها قام احد قادة الفصائل وسأل: كيف لا يدعم الجيش الجندى؟، وبعد قيامى بعرض الحقائق فهم ما الذى حدث هناك حقا".

وأضاف نحاما ، أن الهدوء النسبى خلال الأسابيع الأخيرة سمح لنا بعقد لقاء نادر وحصرى مع القادة الستة لألوية الجيش فى الضفة، والذين تحدثوا طوال ساعات عن المواجهة مع موجة العمليات الفلسطينية، وكشفوا طرق العمل التى قادت الى تخفيض عدد العمليات، ولم يتخوفوا من ملامسة مسائل اخلاقية حساسة تمزق الجيش من الداخل.

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