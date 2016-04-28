اعرف إزاى تاخد فوايده وتتجنب ضرره.. 8 فوائد صحية للكنتالوب و3 مخاطر ممكن يسببها

فوائد الكنتالوب

الكنتالوب من الفواكه الصيفية الرائعة، يمتاز بمذاقه الرائعة وقيمته الغذائية العالية، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على بعض الفوائد الصحية الرائعة للكنتالوب، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "ميديكال نيوز توداى"، وتشمل:>1.يحتوى على نسبة مياه عالية لذا يساهم فى ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.

2.يحد من خطر الإصابة بالضمور البقعى المرتبط بتقدم العمر نظرًا لاحتوائه على مضاد الأكسدة "zeaxanthin"، وهذا المرض يصيب العين وقد يسبب العمى.

3.يحد من خطر الإصابة بالربو أو حساسية الصدر لاحتوائه على فيتامين "ج" والبيتاكاروتين.

4.يساهم فى خفض الضغط الدموى نظرًا لاحتوائه على تركيزات عالية من البوتاسيوم، وكما يساهم هذا العنصر أيضًا فى الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويقلل فرص تكوين الحصوات بالكلى ويحسن صحة العضلات.

5.له خواص رائعة فى مقاومة سرطان القولون وسرطان البروستاتا.

6.يعزز الكنتالوب عملية الهضم ويقى من الإصابة بالإمساك.

7.يحد من التهابات الجسم نظرًا لاحتوائه على تركيزات عالية من عنصر الكولين.

8.يعزز الكنتالوب صحة الشعر والجلد نظرًا لاحتوائه على تركيزات عالية من فيتامين أ وفيتامين ج.

مخاطر صحية محتملة للكنتالوب

>أضاف التقرير أنه يجب غسل الكنتالوب جيدًا قبل تقطيعه بالسكين حتى نقلل فرص الإصابة بالبكتيريا الخطيرة "سالمونيلا"، كما يجب على المرضى الذين يتناولون عقار القلب والضغط الذى ينتمى إلى فئة مثبطات البيتا beta blocker مثل دواء أتينولول، الحد من تناول الكنتالوب لأن كل من الدواء والفاكهة الشهيرة يرفعان مستويات البوتاسيوم بشكل ملحوظ فى الدم.

وأخيرًا يجب على مرضى الكلى تناول الكنتالوب بشكل متوازن لتجنب الضرر الناجم عن مستويات البوتاسيوم العالية.

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