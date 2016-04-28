ضبط عامل أثناء محاولته ترويج 8 آلاف قرص مخدر بالبلينا سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد محمود صبرى رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على عامل أثناء محاولته ترويج 8000 قرص من مخدر التامول بدائرة المركز بينما لاذ مرافقه بالفرار.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة البلينا، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، بقيام عاملين بجلب وترويج كمية من الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد صلاح أبو القاسم وكيل فرع البحث للجنوب، وقاده النقيبان محمد حماد والسيد نور الدين معاونى مباحث المركز، وتم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة بدائرة المركز، وتبين من التحريات قيام "مطاوع . ع . ح" 27 سنة عامل و"عبد الباسط . م . م . م" 25 سنة عامل ويقيمان الكرنك دائرة مركز أبوتشت قنا بجلب كمية من الأقراص المخدرة تمهيدا لتوزيعها.

تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وأسفرت إحداها عن ضبط المتهم الأول وبحوزته 8000 قرص من عقار التامول، ومبلغ مالى 6220 جنيها حال استقلالهما السيارة رقم 60576 ملاكى سوهاج، وتمكن المتهم الثانى من الفرار، وبمواجهة المتهم الأول اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتم تحرير المحضر رقم 2181 إدارى البلينا.

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