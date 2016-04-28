دى مستورا يناشد الولايات المتحدة وروسيا المساعدة فى المحادثات السورية

> ناشد مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا الولايات المتحدة وروسيا التدخل والمساعدة فى احياء محادثات السلام التى توقفت يوم الأربعاء قائلا ان التصاعد الأخير فى القتال طغى على المحادثات ووضع الهدنة الضعيفة أصلا فى "خطر عظيم."

وتحدث ستافان دى مستورا للصحفيين فى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بعد أن خاطب مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة حول المحادثات غير المباشرة المتوقفة تقريبا بين وفد المعارضة المدعومة من الغرب والسعودية وبين وفد حكومة الرئيس بشار الأسد التى تحظى بدعم موسكو.

وقال انه بعد 60 يوما، فان وقف الأعمال العدائية الذى وافق عليه الجانبان "معلق بخيط رفيع."

وأضاف دى مستورا فى خطابه الى مجلس الأمن "أخشى حقا من أن تآكل الهدنة يبدد الإجماع الهش حول حل سياسى بنى بعناية على مدى العام الماضي. والآن، أرى ان الأطراف تعود الى لغة الحل العسكرى أو الخيار العسكري. علينا أن نضمن بأنهم لا يرون فى ذلك حلا ولا خيارا."

الجهود المبذولة حاليا فى انهاء الصراع السورى المستمر من خمس سنوات قادها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف، بدعم من القوى الدولية والإقليمية الكبرى التى شكلت المجموعة الدولية لدعم سوريا.

ولم يناشد دى مستورا التدخل الأمريكى الروسى فحسب، بل طالب دعما دوليا داعيا مجلس الأمن لإجتماع وزارى آخر لمجموعة دعم سوريا "خشية أن نفقد نافذة الفرصة والعودة الى انحدار دوامة سلبية."

كما شدد على أن المحادثات قد تنهار اذا لم يتوقف القتال، وان ذلك لن يحدث "دون نوع من حل سياسى يلوح فى الأفق."

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