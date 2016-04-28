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ارتفاع حصيلة قصف جوى على مستشفى ميدانى بحلب شمالى سوريا لـ 20 قتيلا

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ارتفاع حصيلة قصف جوى على مستشفى ميدانى بحلب شمالى سوريا لـ 20 قتيلا ارتفاع حصيلة قصف جوى على مستشفى ميدانى بحلب شمالى سوريا لـ 20 قتيلا

لقى 20 مدنيا على الأقل مصرعهم، جراء قصف جوى لقوات النظام السورى استهدف مستشفى ميدانى ومبنى سكنى مجاورا له، فى حى تسيطر عليه فصائل المعارضة بمدينة حلب شمالى سوريا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله الخميس "إن 20 مدنيا على الأقل قتلوا جراء قصف استهدف مستشفى القدس ومبنى سكنيا ملاصقا له، فى حى السكرى، أمس".

وأضاف أن الغارة نفذتها طائرات تابعة لقوات الجيش السورى، مشيرا إلى أن القتلى، بينهم طفل واثنان من حراس المستشفى وطبيب أطفال، يعد آخر طبيب أطفال فى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام فى حلب، فضلا عن طبيب أسنان.

وأشار المرصد إلى انتشال عائلة من 5 أفراد من تحت أنقاض المبنى السكنى، موضحا أن القصف أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بعضهم إصابته خطيرة، فضلا عن دمار فى المستشفى وتوقفه عن العمل.

من ناحية أخرى أفاد المركز الروسى للتنسيق فى قاعدة حميميم الجوية فى سوريا بأن عناصر مجموعتى "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" قصفوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة مناطق سكنية فى دمشق واللاذقية وحلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المركز فى بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية بتسجيله 6 انتهاك للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، منها 3 حالات فى محافظة اللاذقية و2 فى دمشق، وفى حلب تم رصد خرق واحد.

وأوضح البيان أن مسلحين من مجموعة "أحرار الشام" قاموا بقصف بمدافع الهاون على عدة بلدات فى محافظة اللاذقية وكذلك على حى الأنصارى بمدينة حلب، بينما تعرضت عدة مبان سكنية فى ضواحى دمشق للقصف باستخدام قذائف هاون من قبل عناصر "جيش الإسلام".

وحسب المركز الروسى، فإن عناصر تنظيم "جبهة النصرة" المرتبط بـ"القاعدة"، تراجعوا إلى مواقعهم السابقة متكبدين خسائر أثناء محاولاتهم الفاشلة الاستيلاء على حى الشيخ مقصود فى مدينة حلب.

وأكد المركز أن القوات الجوية الروسية لم توجه ضربات للتشكيلات التابعة للمعارضة المسلحة والتى كانت قد أعلنت وقفها الأعمال القتالية وأبلغت المركزين الروسى والأمريكى للتنسيق بمواقع تواجدها.

وأضاف المركز الروسى للتنسيق أن عدد البلدات والقرى التى انضمت إلى الهدنة فى سوريا بلغ 74، فيما لا يزال عدد التشكيلات المسلحة المتمسكة بنظام وقف الأعمال القتالية 52.

وفيما يتعلق بسير تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، قال المركز أن السورية أوصلت 24 طنا من المواد الغذائية لسكان مدينة دير الزور المحاصرة، وذلك باستخدام المظلات.
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مصر 365

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