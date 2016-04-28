على أبواب الامتحانات.. 5 خطوات تساعد الطالب على المذاكرة بدون ملل

مع اقتراب موعد الامتحان يشعر معظم الطلاب بالملل أثناء المذاكرة، وهو ما يجعلهم ينسون ما ذاكروه من قبل، وهو الخطأ الذى يخسر به الطلاب مجهود العام بالكامل.

ويقدم الموقع الأمريكى "هاو كوست" خطوات بسيطة تساعد الطلاب على الاستمرار فى المذاكرة دون ملل للحصول على أعلى الدرجات، وهذه الخطوات هى:

1. ابتعد عن الموبايل

2. الحصول على قسط من الراحة بين أوقات المذاكرة

3. تطبيق المعلومات بشكل عملى

4. أخذ شاور إذا شعرت بالملل

5. نظام المكافأة

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>من المعروف أن قطع التركيز من الأخطاء التى يرتكبها الطالب فى حق نفسه، لهذا يجب الابتعاد عن التليفون المحمول وقت المذاكرة حتى يتوفر لديك الهدوء الذى يسمح لك بالتركيز فى المعلومات التى تذاكرها.>الاستمرار على كرسى المكتب والكتب المدرسية من الأشياء التى تشعرك بالملل، لهذا عليك أخذ قسط من الراحة بين ساعات المذاكرة وتقوم خلال هذا القسط بالاسترخاء وليس اللعب أمام شاشة الكمبيوتر أو الهاتف الذكى.>حيث أثبت التربويون أن تطبيق الطالب للمعلومات التى يحصل عليها بطريقة عملية تفيد فى ترسيخ المعلومة ولا تشعره بالملل، خاصة المعلومات التاريخية والتى يمكن تطبيقها عن طريق رؤية مجموعة من الصور التى تعبر عن هذا التاريخ أو المعلومات العلمية والتى يمكن تطبيقها بإجراء التجارب البسيطة والتى تتم حاليًا عبر المواقع التعليمية المختلف.>سقوط المياه على الرأس فى حد ذاته من الخطوات المتبعة للتغلب على النوم ولتجديد نشاط الفرد، ويمكن لك القيام به فى أى وقت تشعر به بالملل.>وبعد المذاكرة وحل الأسئلة الخاصة بالامتحانات التى سبق وضعها للدفعات الدراسية السابقة، وفى حالة الإجابة الصحيحة عليها قم بمكافأة نفسك بما تري.

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