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ضبط 3 مروجى مخدرات و37 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

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ضبط 3 مروجى مخدرات و37 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء ضبط 3 مروجى مخدرات و37 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش والقوة المرافقة من ضبط "أ ح ع"، والسابق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة آخرها القضية رقم 398 لسنة 2004 جنح رابع العريش "ضرب"، وذلك حال تواجده بمنطقة جسر الوادى دائرة القسم، وبحوزته علبة سجائر بداخلها "15"، قطعة يشتبه فى كونها جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 150 جراما، وكذا مبلغ مالى قدره 280 جنيها وسلاح أبيض "مطواة"، و2 هاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بغرض الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 560 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة أول العريش.. جارى العرض على النيابة العامة.

وضبط " م ص ف "، والسابق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة، أخرهم القضية رقم 1385 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة رابع العريش" مخدرات"، وذلك حال تواجده بمنطقة جسر الوادى دائرة القسم وبحوزته 75 قرص من عقار الترامادول المخدر، بمواجهته بما أسفر عنة الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 559 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة أول العريش.. جارى العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش، والقوة المرافقة من ضبط "م ع خ "، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3101 لسنة 2007 جنايات ثان العريش "مخدرات "، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 50 جراما، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1056 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة ثان العريش، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 37 محكوما عليهم بينهم حضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه "أ م س"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 17 لسنة 2016 جنايات قسم ثان العريش "قتل" حصر رقم 29 لسنة 2016، والمقيدة برقم 59 لسنة 2015 كلى شمال سيناء والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 4/4/2016.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا تموينية، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 16 مخالفة متنوعة، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 108 مخالفات.


>- ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام و116 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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مصر 365

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