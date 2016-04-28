أعراض تدل على إصابة طفلك بارتجاج فى المخ.. أبرزها الدوخة المتكررة والصداع

فى بعض الحالات تقوم بعض الأمهات بهز طفلها بشدة لتدليله أو إسكاته، وأحيانًا يتعرض الطفل لبعض الصدمات فى رأسه، ما ينتج عن ذلك إصابته بارتجاج فى المخ دون أن تنتبه الأم.

وفى هذا الإطار يذكر الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأعراض التى تدل على إصابة الطفل بارتجاج فى المخ ناتج عن هز الطفل بشكل خاطئ أو تعرضه لحادث سيارة أو ضرب الطفل فى رأسه أو تعرضه لإصابة رياضية.

وأوضح التقرير أن الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بارتجاج المخ فى الأطفال، تتضمن الآتى: الدوخة والتعب والبكاء المفرط واضطراب النوم وعدم رغبة الطفل فى تناول الطعام - صداع حاد - المشى غير المستقر - التهيج وحدة الطبع - عدم التجاوب معك.

أشار التقرير إلى أن هناك أعراضًا أخرى إذا ظهرت على طفلك بعد تعرضه لحادث أو الإصابة مباشرة، يجب أخذه على الفور إلى الطبيب المختص للقيام بالفحص العصبى والعينين والتأكد إذا كان الطفل يستجيب للإشارات أو لا، كما يتم إجراء الأشعة السينية على الرقبة والرأس للتأكد من وجود إصابات داخلية، وتشمل هذه الأعراض: النوبات - التقيؤ المتكرر- الصداع الشديد - التغيرات فى السلوك الجسدى - الدوخة المتكررة - نزيف من الأنف أو الأذنين - صعوبة فى التنفس - كدمات فى رأس الطفل بالأخص الرضع الذين يكون عمرهم أقل من 12 شهرًا.

أعراض تنذرك بالخطر عند تعرض رأسك لصدمة