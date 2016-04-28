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محافظ السويس لـ"اليوم السابع": السويس الجديدة هى الأمل والرئاسة تدعمها

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محافظ السويس لـ"اليوم السابع": السويس الجديدة هى الأمل والرئاسة تدعمها محافظ السويس لـ"اليوم السابع": السويس الجديدة هى الأمل والرئاسة تدعمها
أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس لـ"اليوم السابع"، أن مشروع مدينة السويس الجديدة هو أمل جديد لشعب السويس يطمح الجميع لتحقيقه، وأن قيام رئيس الجمهورية بالتصديق علية لتنفيذه هو تأكيد على رغبة الدولة فى استمرار التنمية فى محافظة السويس وخلق فرص عمل جديدة ومدن سكنية جديدة.

وأضاف أحمد الهياتمى، أن مدينة السويس الجديدة بالضفة الشرقية للقناة سيتم العمل بها قريبا، وأننى شخصيا أثق أنها ستكون مدينة من ضمن المصرية التى ستحظى بالاهتمام والتنمية سريعا، خاصة بسبب اهتمام الرئاسة والقوات المسلحة بها.

وأكد الهياتمى أنه تشمل المدينة الجديدة مناطق سكنية وسياحية ومصنعا وترسانة بحرية ومدارس ومركز للشباب ووحدة صحية وقسم شرطة وأسواق وحدائق وميادين وقرى زراعية لشباب الخريجين بعد توفير مصادر المياه، مشيرا إلى أن موسى ستصبح الحى السادس بمحافظة السويس، مؤكدا أهمية الحفاظ على المناطق الأثرية والمزار السياحى والآبار التاريخية.

وأكد الهياتمى، أنه سيتم عرض المخطط العام لمدينة السويس الجديدة على رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن محافظة السويس تمتلك مقومات كبيرة جدا ستساعد بكل جدية على تحقيق حلم السوايسة فى إقامة مدينة السويس الجديدة بنظام حديث يضاهى الكثير من المدن الجديدة الكبرى فى ، التى تقام فى المحافظات الأخرى، بجانب أن المدينة الجديدة يتم إنشاؤها بالضفة الشرقية بعيون موسى داخل أراضى سيناء، وهذا أمر هام للغاية فى طريق التعمير بأرض سيناء.

وأشار الهياتمى، أن محافظة السويس تشهد عمليات أصلاح للطرق وإعادة رصف وتوسعة وإنشاء طرق جديدة وأن طريق السويس- القاهرة قارب على الانتهاء والعمل مستمر بكل جديدة بطريق العين السخنة حتى يكون للسوايسة طرق جيدة للسير عليها.

وأوضح الهياتمى، أن العمل جار بشارع الجيش بالسويس وحاليا يتم تطوير ميدان الأربعين وشارع الجيش الممتد به ضمن خطة التعمير وإعادة التجميل والرصف والتطوير بالمحافظة.

وأضاف الهياتمى، أن شاطئ السويس الشعبى بالأدبية يتم تجهيزة حاليا ليكون جاهز لاستقبال السوايسة وهو من الشواطئ التى تهتم بها المحافظة والذى تم تنفيذه تنفيذا لرغبة شعب السويس.

وأكد الهياتمى، أننا ندعم شباب السويس والأنشطة فى كل مكان سواء فى مراكز الشباب أو المراكز الخاصة بتعليم الشباب، مؤكدا أن مركز السويس الاستكشافى يتبنى المواهب العلمية والفنية والعمل على تشجيعها ومساعدتها فى اكتساب المزيد من الخبرات لتمثيل السويس فى المسابقات العلمية والفنية.

وتابع المحافظ، أننا نهتم بتطوير السياحة بمحافظة السويس من أجل جذب الاستثمارات والسائحين، وهناك أماكن كبيرة فى السويس هامة للجذب السياحى سواء بالعين السخنة أو منطقة عيون موسى وأننى طالبت بسرعة إعداد خريطة للمعالم الأثرية والسياحية فى السويس، لتعريف السائح بأهم هذه الأماكن والمعالم التى يزورها والطرق المؤدية إليها بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التى تقدم للسائحين لتشجيع حركة السياح بالسويس.

وأكد المحافظ، أن المشروعات الهامة التى تم تنفيذها بالسويس هو نقل سكان عزبة الصفيح وحصولهم على وحدات سكنية جديدة بالعمارات الجديدة من أجل القضاء تماما على العشوائيات بالمحافظة وهى خطة تنفذها محافظة السويس.

وأوضح المحافظ، أننا نحاول بجهد أن نوفر فرص عمل للشباب بالسويس فى المشروعات الجديدة وتم الموافقة حديثا على إنشاء ثلاث مشروعات جديدة بالسويس وطالبنا بتعيين أبناء محافظة السويس.

وأشاد محافظ السويس، بالتعاون الذى يتم مع قيادة الجيش الثالث من أجل تقديم الخدمات للمواطنين فى محافظة السويس فى شتى المجالات، مؤكدا على الدور الهام التى يقوم به رجال الشرطة بمديرية أمن السويس من توفير للأمن بالمحافظة والعمل ليل ونهار.


>بالصور..محافظة السويس تنظم حفل تأبين للكاتب الصحفى حسين العشى مؤرخ المقاومة

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