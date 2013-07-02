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توم كروز ينفق 50 ألف دولار أسبوعيا على حراسة ابنته

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توم كروز ينفق 50 ألف دولار أسبوعيا على حراسة ابنته توم كروز ينفق 50 ألف دولار أسبوعيا على حراسة ابنته

كتب : أ ش أ منذ 41 دقيقة

يعطي النجم الأمريكي توم كروز، أولية وأهمية قصوى لحماية ابنته "سوري" من زوجته السابقة "كيتي هولمز"، ومن أجل ذلك فهو لا يتردد في تعيين حراس شخصيين لحمايتة ابنته الوحيدة على مدار الـ24 ساعة، بتكلفة قدرها 50 ألف دولار أسبوعيا يدفعها مسرورا من جيبه الخاص.

وذكر الموقع الفرنسي "كلوزر إف آر"، أن "سوري" تعيش الآن مع أمها في نيويورك، وأنها في كل مرة تخرج فيها تكون هدفا لمصوري الباباراتزي، وأنه من أجل هذه المطاردات والمضايقات قرر توم كروز تكثيف الحراسة عليها كل الوقت.

وقال مصدر مقرب من عائلة "كروز"، "إن توم لا يتنقل أبدا بدون حراسه الشخصيين المسلحين، كما هو الحال أيضا بالنسبة لسوري".

وأعربت "كيتي هولمز"عن تقديرها لهذه اللفتة، حيث إن وجود هذه الحراسة تجعلها مطمئنة تماما على ابنتها، وأنها تعتقد شخصيا أنه حين يتعلق الأمر بابنتها "سوري" فأية مصروفات تصبح أساسية.

جدير بالذكر أن "توم كروز" يدفع 300 ألف يورو في العام من أجل كيتى و"سوري" بموجب تسوية الطلاق بجانب الخدمات الأخرى التي لا يتأخرعنها من أجل الحفاظ على عائلته.

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ON Sport

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