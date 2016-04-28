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دورية إسرائيلية تحاول خطف راع لبنانى

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دورية إسرائيلية تحاول خطف راع لبنانى دورية إسرائيلية تحاول خطف راع لبنانى

>حاولت دورية عسكرية إسرائيلية اختطاف راع لبنانى من أراضى بلدة شبعا بجنوب شرق لبنان.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش أن دورية تابعة للعدو الإسرائيلى قوامها 8 عناصر خرقت خط الإنسحاب "خط فاصل بين الاراضى اللبنانية المحررة والمحتلة من قبل إسرائيل" فى أراضى بلدة شبعا وحاولت اختطاف أحد الرعاة اللبنانيين من دون أن تتمكن من ذلك، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضى المحتلة.

وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش اللبنانى اتخذت الإجراءات الميدانية المناسبة ويجرى التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" لمتابعة هذا الانتهاك".
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