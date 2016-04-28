بالفيديو.. نائب نصر النوبة يتقدم بشكوى لوزير الرى بسبب مخالفات القصب

تقدم النائب يسن عبد الصبور عضو مجلس النواب، عن دائرة نصر النوبة بأسوان، للدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بشكوى خاصة بشأن تضرر نحو ألفى مزارع بمنطقة وادى النقرى التابعة لنصر النوبة بعد تحرير محاضر لهم عقب قيامهم بزراعة محصول قصب السكر بنظام الرى بالغمر بالمخالفة لقرارات وزارة الرى فى هذا الشأن، نظراً لأن قيمة هذه الغرامات تعدت قيمة أرباح هؤلاء المزارعين من توريد محصول قصب السكر لمصانع السكر بالمحافظة.

وصرح النائب عن دائرة نصر النوبة، أنه تقدم سابقاً بمذكرة منذ نحو أسبوعين للوزير لرفع المعاناة عن كاهل هؤلاء المزارعين، الأمر الذى وعد خلاله وزير الموارد المائية والرى بتخفيض قيمة الغرامات المقررة على المزارعين إلى 25 % فقط، مشيرا إلى أننا سنسعى أيضا إلى الغاء الغرامات بالكامل مقابل التزام المزارعين اعتبارا من العام القادم بنظام الرى بالتنقيط.

وأضاف فى تصريحات صحفية، بأن هناك مذكرة معروضة أيضا على الحكومة لإنشاء مصنع جديد لقصب السكر بمنطقة وادى النقرة لاستيعاب كافة كميات محصول قصب السكر الخاصة بدائرة قرى نصر النوبة وبعض مناطق ادفو وكوم امبو ودراو لتخفيف المعاناة عن كاهل المزارعين.

وأوضح عبد الصبور، بأنه سيبحث بالتنسيق مع نواب أسوان، فى البرلمان مشكلة توقف المساعدات الغذائية والعينية التى كانت تقدمها منظمة الفاو العالمية لمزارعى قرى التوطين ببحيرة ناصر وخاصة مزارعى النوبة لإعانتهم على الحياة.

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