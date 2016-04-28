الرادار يضبط 4 ألاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من الحملات المرورية والانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

و أسفرت الحملات التى رصدتها أجهزة الرادار عن ضبط 4006 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها أعلى الطرق السريعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين

- المرور: الرادار يسجل 3583 مخالفة سرعات جنونية على الطرق خلال 24 ساعة

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