مشروب طبيعى يخلصك من رائحة العرق الكريهة فى الصيف.. اعرف مكوناته

العرق فى فصل الصيف من الأشياء المزعجة للكثيرين وذلك بسبب الإحراج الذى يتعرض له الشخص بسبب رائحة العرق والجسم الكريهة، والتى تسبب الإحراج فى المواقف الاجتماعية.

لذا يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، مشروبا طبيعيا عبارة عن مزيج من الفاكهة والخضراوات التى تعمل على تدمير البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة، كما أنه يعمل على توازن درجة حموضة الجلد، مضيفًا أن هذا المزيج يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم التى تؤدى إلى رائحة العرق الكريهة.

أوضح التقرير أن المشروب الطبيعى يتكون من (تفاحة وبقدونس وأوراق من الكرنب الطازج والزنجبيل وعصير الليمون، مشيرًا إلى أن هذا العصير بسيط للغاية، حيث تغسل جميع المكونات جيدا ثم تمزج معا ويتم ضربهما فى الخلاط، ويبدو العصير خشنا ويشرب منه كوب كل صباح على معدة فارغة.

أشار التقرير إلى أنه من الأفضل شرب هذا العصير بكميات صغيرة بما يناسب جسمك وتناوله طازجًا، لكن إذا قمت بعمل كمية كبيرة من الممكن تخزينه فى الثلاجة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، ومن الضرورى تناوله بانتظام لمنع رائحة الجسم الكريهة.

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