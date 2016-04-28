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اليوم.. دورة تدريبية للتأهيل الطبى للسمع والاتزان بطب الزقازيق

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اليوم.. دورة تدريبية للتأهيل الطبى للسمع والاتزان بطب الزقازيق اليوم.. دورة تدريبية للتأهيل الطبى للسمع والاتزان بطب الزقازيق
تعقد وحدة طب السمع والاتزان بطب الزقازيق، اليوم الخميس، الدورة التدريبية الثانية للتأهيل الطبى للسمع والاتزان بمشاركة جمعيات التأمين الصحى والمستشفى التعليمى بالأحرار وبنها وجمعية طب السمع والاتزان المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والدكتور يحيى زكريا عميد الكلية.

صرحت بذلك سها مكى رئيس الوحدة وأوضحت أن الدورة تتضمن تدريبا عمليا وورش عمل ومناقشة للحالات المترددة على الوحدة، يشارك فيها جميع أطباء وحدة طب السمع والاتزان .

كما تتضمن الدورة عدة محاضرات منها الاتجاهات الحديثة للتأهيل السمعى المتخصص يلقيها الدكتور محمد رمضان والدكتور سها مكى، والاتجاهات الحديثة لعدم الاتزان يلقيها الدكتور أحمد خاطر والدكتور ابتسام ندا والدكتور وليد نوح.


>اعتماد 586 ألف جنيه لعلاج طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الزقازيق

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