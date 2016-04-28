للمقبلات على الولادة.. اعرفى الحالات اللازم فيها التخدير بالبنج الكلى

اختيار نوعية التخدير "البنج" الذى تحصل عليه السيدة المقبلة على الولادة أمر فى غاية الأهمية، وله الكثير من العوامل والضوابط التى تحكمه، وهناك الكثير من الأسباب التى تجعل المرأة وطبيبها يحددان نوعية معينة من البنج ويفضلها عن الأخرى.

وهو ما يحدثنا عنه الدكتور عمرو عباسى – استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم بالمركز القومى للبحوث – فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، موضحًا أن اختيار نوعية البنج فى الولادات تخضع للكثير من المعايير، ففى بعض الحالات قد يكون من المستحسن للطبيب والمريضة أن يقبلا بنوع معين من البنج.

ويوضح الدكتور عمرو عباسى أبرز الحالات التى يجب أن يكون فيها التخدير أثناء الولادة تخديرًا كليًا أى "بنج كلى"، وهى تلك التى تتعلق بسلامة ومشكلات الحامل المرضية التى أصابتها قبل الحمل، فيفضل البنج الكلى لمن تعانى من مشكلات بعظام الظهر وقد خضعت من قبل الحمل لجراحات بعظام الظهر، كذلك هناك حالات أيضًا يستحب فيها التخدير الكلى كالسيدات اللاتى تعانين من سيولة بالدم، كما يفضل أيضًا الاستعانة به حال مرور المرأة بتجربة سابقة من البنج النصفى غير جيدة، ويفضل لمن تعانى مشكلات بعدم الراحة فى الظهر منذ زمن أيضًا أن تلجأ لهذا النوع من التخدير عن البنج النصفى.

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