أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة": تفعيل أنشطة نوادى الأسرة بالوحدات الصحية لمحاربة المخدرات

Google+ Print
"الصحة": تفعيل أنشطة نوادى الأسرة بالوحدات الصحية لمحاربة المخدرات "الصحة": تفعيل أنشطة نوادى الأسرة بالوحدات الصحية لمحاربة المخدرات
أكد الدكتور عماد عزت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة تفعيل أنشطة نوادى الأسرة بالوحدات الصحية بالجمهورية لمحاربة العادات الصحية السيئة وانتشار المخدرات، ورفع الوعى والتثقيف الصحى بين المرضى.

وقال الدكتور عماد عزت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن تجربة نوادى الأسرة بالوحدات الصحية تستهدف التوعية والتنوير والتثقيف الصحى من خلال الندوات وتقديم المشورة والمناقشات.

وأوضح الدكتور عماد عزت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة أن نوادى الأسرة تعمل على التوعية بالنظافة الشخصية والمنزلية والوقاية من الأمراض المعدية والغير معدية بالإضافة إلى التغذية الصحية المتكاملة فضلاً عن التوعية بأضرار التدخين والمخدرات، مشيراً إلى أن النوادى الأسرية من مهمتها أيضاً الحث على محو الأمية.


>استجابة لـ"على هوى مصر".. "الصحة" تتحمل نفقات علاج مريض بسرطان القولون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب