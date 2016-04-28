"الصحة": تفعيل أنشطة نوادى الأسرة بالوحدات الصحية لمحاربة المخدرات

أكد الدكتور عماد عزت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة تفعيل أنشطة نوادى الأسرة بالوحدات الصحية بالجمهورية لمحاربة العادات الصحية السيئة وانتشار المخدرات، ورفع الوعى والتثقيف الصحى بين المرضى.

وقال الدكتور عماد عزت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن تجربة نوادى الأسرة بالوحدات الصحية تستهدف التوعية والتنوير والتثقيف الصحى من خلال الندوات وتقديم المشورة والمناقشات.

وأوضح الدكتور عماد عزت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة أن نوادى الأسرة تعمل على التوعية بالنظافة الشخصية والمنزلية والوقاية من الأمراض المعدية والغير معدية بالإضافة إلى التغذية الصحية المتكاملة فضلاً عن التوعية بأضرار التدخين والمخدرات، مشيراً إلى أن النوادى الأسرية من مهمتها أيضاً الحث على محو الأمية.

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