النائب إيهاب الطماوى: دور الانعقاد الأول للبرلمان لن ينتهى فى 30 يونيو

قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع قانون العدالة الانتقالية، وهو أحد القوانين التى تم النص فى الدستور المصرى على وجوب إصدارها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، موضحًا أنه فور وصول مشروع القانون إلى المجلس من قبل الحكومة ، فإن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، سيحيله على الفور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للبدء فى أعمال مناقشة مشروع القانون.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نهاية دور الانعقاد الأول لن يكون يوم 30 يونيو كما هو شائع، وذلك لأنه الطبيعى أن يبدأ دور الانعقاد فى شهر أكتوبر، وبما أن البرلمان انعقد فى شهر يناير، وفى ظل الرغبة لدى الرئيس والوكيلين وهيئات مكاتب اللجان بالعمل لإصدار القوانين المكملة، فإن دور الانعقاد الأول للمجلس قد يستمر إلى شهر يوليو أو أغسطس، والمجلس عاقد العزم على الاستمرار فى العمل لحين الانتهاء من القوانين الواردة من الحكومة للمجلس.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن دور الانعقاد الأول ينتهى عندما يعلن الدكتور على عبد العال، فض دور الانعقاد، ولن يقولها إلا عقب اتمام أعمال الأجندة التشريعية المرتبطة بالإرادة الموجودة لدى كافة أعضاء المجلس، بضرورة الانتهاء من إصدار كافة القوانين التى تمس المواطن البسيط، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التى تحقق مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدًا استمرار عمل المجلس لحين الانتهاء من هذه القوانين.

وتابع: "لا يجب أن نركز على السلبيات فقط، ولابد أن يعرف الجميع أن هذا البرلمان الذى عمره لم يتجاوز 4 أشهر، أنجز خلال تلك الفترة القصيرة ما لم تنجزه برلمانات سابقة على مدار فصول تشريعية، حيث انتهى من إقرار القرارات بقوانين الصادرة فى غير دور انعقاده، ووضع لأول مرة قانون للائحته الداخلية، ونظم زيارات للمحافظات الحدودية، ونجح فى إعادة العلاقات مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية، كما ناقش برنامج الحكومة".

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