داعية سلفى يواصل الترويج لنفسه وحشد مؤيديه لخطبه بمساجد "الأوقاف"

لا يشكك أحد فى السعى الجدى لوزارة الأوقاف، خلال ما يزيد عن عامين، فى إبعاد المساجد عن السياسة والتورط فى الاستقطاب والشحن للفكر المتشدد ومحاربة الغلو، لكن الأمر لم يحسم نهائياً فى هذا الجانب فمازال غير المتخصصين يعتلون منابر مساجد الوزارة فى حرية تصل إلى الترويج لأنفسهم دعوياً على وسائل التواصل لحشد جمهور المستمعين فى خطب الجمعة ليعلم الجميع، بينما قد لا تعلم الوزارة شيئاً.

من جانبه نشر الداعية السلفى سعيد رمضان، الملقب بـ"أبى عبد الرحمن سعيد رمضان"، دعوة على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، تشير إلى قيامه بأداء خطبة الجمعة بمسجد أبو بكر بجوار حى البساتين بمحافظة القاهرة، وذلك لإشعار متابعيه بالخطبة لحشد جمهوره بالمسجد الكائن بالعاصمة وبجوار حى البساتين الممثل للسلطة الإدارية مع العلم بكونه غير مصرح له ولا يلتزم بخطة الوزارة الدعوية أو يرتدى الزى الأزهرى، حيث يتجول "رمضان" بمساجد منطقة المعادى والبساتين ويشكل نفوذا له فى المنطقة دون أن تحسم وزارة الأوقاف موقفها تجاه هذه المخالفات مع تكرارها فى مساجد متعددة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

كان "اليوم السابع"، قد نشر عدة تحقيقات وتقارير عن سيطرة سلفية معلنة على مساجد تابعة للأوقاف بالجيزة وعدد من المحافظات، وقامت الوزارة بإحالة أحد وكلائها إلى التحقيق، وإقالة مدير إدارة وصفته بـ"المقصر"، مؤكدة إعتزامها إبعاد هؤلاء مع تحميل المقصرين تبعات المخالفات.

فيما أكد مصدر بالوزارة، وجود نقص فى خطباء الوزارة بعدد من المديريات أبرزها الجيزة والتى يوجد بها ما يقارب 30 % من الخطباء التى تحتاج إليهم المساجد ويمثل العدد الباقى نسبة عجز كبيرة تفتح الباب أمام الدخلاء.

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