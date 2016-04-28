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بالصور.. واشنطن تدين غارة جوية للنظام السورى على مسعفين قرب حلب

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بالصور.. واشنطن تدين غارة جوية للنظام السورى على مسعفين قرب حلب بالصور.. واشنطن تدين غارة جوية للنظام السورى على مسعفين قرب حلب

>دانت الولايات المتحدة أمس الأربعاء غارة نفذتها على الأرجح طائرات تابعة للنظام السورى قرب مدينة حلب الاثنين واستهدفت عناصر من الدفاع المدنى.

وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر صدمته إزاء "الغارات الجوية المتكررة" على مسعفى الدفاع المدنى.

وقال ان الغارة أسفرت عن "مقتل خمسة عناصر من الدفاع المدنى على الاقل وأصابة أبرياء آخرين بجروح".

ولفت المتحدث الى ان هذه الغارات تجسد "المنحى البائس" فى التكتيكات المتبعة من قبل نظام الرئيس بشار الأسد والتى بحسب قوله، تستهدف عمدا الطواقم الطبية فى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وليل الأربعاء قتل عشرون مدنياً على الأقل من جراء قصف جوى استهدف مستشفى ميدانيا ومبنى سكنيا مجاورا له فى حى تسيطر عليه الفصائل المعارضة فى حلب، كما أفاد الدفاع المدنى.

واشنطن ، غارة جوية ، سوريا (1)

واشنطن ، غارة جوية ، سوريا (2)

واشنطن ، غارة جوية ، سوريا (3)

واشنطن ، غارة جوية ، سوريا (4)

واشنطن ، غارة جوية ، سوريا (5)

واشنطن ، غارة جوية ، سوريا (6)

واشنطن ، غارة جوية ، سوريا (7)

واشنطن ، غارة جوية ، سوريا (8)
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