عقوبات دولية على سفينة هندية تنقل نفطا ليبيا غير شرعى

>أدرجت الأمم المتحدة أمس الأربعاء على قائمتها السوداء ناقلة نفط ترفع علم الهند وتنقل بطريقة غير شرعية نفطاً لحساب السلطات الليبية غير المعترف بها من المجتمع الدولى.

وبحسب دبلوماسى فى المنظمة الدولية فان هذا القرار اتخذته لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة بعدما طلبت توضيحات من الهند والامارات التى يحتمل ان تكون الوجهة النهائية للسفينة.

وأوضح المصدر ان السفينة "ديستيا اميا" أبحرت الاثنين من شرق ليبيا متجهة نحو مالطا، مشيراً إلى أن إدراج الناقلة النفطية على قائمة العقوبات الدولية يعنى ان اى بلد تدخل مياهه هذه السفينة ملزم بمصادرتها.

وبحسب لجنة العقوبات فان السفينة يمكن أن تكون قد بيعت مؤخراً وتغير اسمها إلى كاسوس، مشيرة الى انها كانت يوم الثلاثاء موجودة شمال مدينة البيضاء فى شرق ليبيا.