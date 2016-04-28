أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عقوبات دولية على سفينة هندية تنقل نفطا ليبيا غير شرعى

Google+ Print
عقوبات دولية على سفينة هندية تنقل نفطا ليبيا غير شرعى عقوبات دولية على سفينة هندية تنقل نفطا ليبيا غير شرعى

>أدرجت الأمم المتحدة أمس الأربعاء على قائمتها السوداء ناقلة نفط ترفع علم الهند وتنقل بطريقة غير شرعية نفطاً لحساب السلطات الليبية غير المعترف بها من المجتمع الدولى.

وبحسب دبلوماسى فى المنظمة الدولية فان هذا القرار اتخذته لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة بعدما طلبت توضيحات من الهند والامارات التى يحتمل ان تكون الوجهة النهائية للسفينة.

وأوضح المصدر ان السفينة "ديستيا اميا" أبحرت الاثنين من شرق ليبيا متجهة نحو مالطا، مشيراً إلى أن إدراج الناقلة النفطية على قائمة العقوبات الدولية يعنى ان اى بلد تدخل مياهه هذه السفينة ملزم بمصادرتها.

وبحسب لجنة العقوبات فان السفينة يمكن أن تكون قد بيعت مؤخراً وتغير اسمها إلى كاسوس، مشيرة الى انها كانت يوم الثلاثاء موجودة شمال مدينة البيضاء فى شرق ليبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365