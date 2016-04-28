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حبس حداد لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة

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حبس حداد لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة حبس حداد لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة
أمرت نيابة قسم الجيزة بحبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية الخرطوش وحيازته أدوات تستخدم فى التصنيع بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة، واعترف المتهم باستغلاله ورشة الحدادة الخاصة به فى تصنيع الأسلحة.

وردت معلومات للمقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد إدارة حداد ورشته لتصنيع الأسلحة النارية. بإعداد كمين للمتهم، تم ضبطه وعثر بحوزته على فرد خرطوش و12 طلقة وصفيحة منشار و2 مبرد حديدى و3 نصل قطر و11 ماسورة حديدية كبيرة الحجم و5 مقبض خشبى و9 ماسورة حديدية و11 إبرة ضرب نار، بمواجهته اعترف أمام العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، بحيازة للأسلحة النارية والطلقات بقصد الاتجار، والأدوات والمعدات لاستخدامها فى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


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