هالة آل الشيخ: إنجازات طالبات حائل ترجمة لاهتمام القيادة بالتعليم

اعتبرت الأميرة هالة بنت عبدالله آل الشيخ حرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل أن تحقيق فتيات الوطن لإنجازات تعليمية عالمية واقليمية ترجمة حقيقية لما يجده التعليم من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمام الطالبات بالعلم ورعاية أولياء الأمور لهن خلال فترة تحصيلهن الدراسي.

وقالت الأميرة هالة آل الشيخ خلال رعايتها لمهرجان التعليم للثقافة والفنون تحت شعار (ارتقاء) والمعرض الفني السنوي التسويقي الأول وتكريم طالبات تعليم حائل المتميزات على المستوى الدولي والوطني والمحلي والذي أقامته إدارة نشاط الطالبات في تعليم حائل بحضور سمو الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم حرم سمو نائب أمير المنطقة في قاعة الأنشطة والورش في الإدارات النسائية أن طالبات المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص متميزات وهن كوكبة نفخر بهن وبما يحققنه للوطن والمنطقة.

وعبرت حرم أمير المنطقة عن بالغ فخرها واعتزازها بالطالبات الفائزات على المستوى الدولي والوطني والمحلي ووصفتهن بأنهن كوكبة متميزة نفخر بها، وأضافت أثبتت طالباتنا أنه لا يوجد شيء مستحيل حيث تقدمن للمنافسات العالمية وخضن غمارها باعتزاز بوطنهن وارث الأجداد.

واعتبرت آل الشيخ ان مشاركة طالباتنا في أولمبياد الرياضيات الذي أقيم في رومانيا وفوز الطالبة شادن بنت نايف الشمري بالمركز (15) من بين (39) دولة مشاركة إنجاز يفخر به الوطن.

وطالبت الأميرة هالة آل الشيخ الطالبات أن يزاحمن في محافل العلم والابتكار، راجيه الله أن يخرج منا غزالي جديداً وابن سينا العصر وخوارزمي القرن, لأننا رواد العلوم والحضارة التي امتلأت بها مكتبات العالم.

وأكدت بأن التميز الحاصل يقف خلفه جهود الأمهات والأسرة بالمقام الأول وشكرت كل أمّ ربت ورعت، وكل معلمة بذلت وقدمت، وكل شخص يناط به مسؤولية بناء العقول ورعاية الموهبة .

وختمت بتحية تقدير وعرفان ممزوجة بالدعاء لجنودنا البواسل الذين يقفون لحماية كل شبر من أرض الوطن.