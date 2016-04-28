جائزة الشيخ محمد بن صالح للتفوق العلمي ترعى لقاءً بمناسبة «اليوم العالمي للإعاقة»

برعاية جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة، ومؤسسة الشيخ خالد بن علي المنجم، وشركة الدخيل للعود وعلى شرف صاحبة السمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود وبحضور الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود مديرة القسم النسائي بمركز الملك سلمان الاجتماعي أقام المكتب التنفيذي بالرياض للجمعية الخليجية للإعاقة لقاء بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة تحت عنوان (تجارب رائدة للسيدات ذوات الإعاقة) في مركز الملك سلمان الاجتماعي يوم السبت الموافق 23/02/1437ه.. وشارك باللقاء الأستاذة عافية بنت سالم الشهري مساعدة المدير العام لجمعية المكفوفين الخيرية للقسم النسائي والأستاذة انتصار بنت إبراهيم الهدلق مديرة القسم النسائي بالجمعية السعودية للإعاقة السمعية (سابقا) والأستاذة منال بنت صالح الحمود معلمة متميزة بوزارة التعليم وعضو جمعية الإعاقة الحركية. وستدير اللقاء الأستاذة تغريد بنت إبراهيم بن سجاء المشرفة المركزية بإدارة التربية الخاصة بمنطقة الرياض.