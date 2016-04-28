جائزة محمد بن صالح تشارك بمعرض جائزة التميز للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

شاركت الجائزة بالمعرض المصاحب لحفل جائزة التميز للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بجامعة دار العلوم خلال الفترة 2-3/08/1436ه والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ودشّن حينها برنامج رعاية الموهوبين ومجلة صعوبات التعلم ورعى توقيع عدة اتفاقيات وكرم الفائزين والفائزات. هذا وقد تجول سموه بالمعرض الذي شاركت به عدد من الجهات المختصة بصعوبات التعلم والفئات الخاصة واستمع إلى شرح واف عن الجائزة وأهدافها وأعمالها في خدمة الفئات الخاصة في التربية الخاصة من محمد العكاش رئيس اللجنة المنظمة بجائزة الشيخ محمد بن صالح. وقد أعرب سموه عن سروره بالعمل الخيري الذي تقوم به الجائزة في المجتمع، وبالتسابق في العمل التطوعي. كما زارت حرم أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود المعرض بعد رعايتها للحفل النسائي لجائزة التميز، للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في دورتها الرابعة بوابة إبداع أطلقتها المملكة للمتميزين. ثم تجولت بالمعرض المقام وأعربت عن سعادتها بالعمل التطوعي العظيم الذي تقوم به جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان لخدمة الفئات الخاصة في التربية الخاصة والمشاركة المجتمعية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية وتمنت لهم مزيدا من العطاء.