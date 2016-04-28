جامعة الزقازيق: بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى منتصف مايو المقبل

قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبدالبارى بجلسته رقم 479 بتاريخ 26 أبريل الجارى، بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى منتصف مايو بمختلف كليات الجامعة منتصف مايو المقبل، حيث استعرض المجلس استعدادات الكليات للامتحانات وأهمية المتابعة الدقيقة للجان الامتحان واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان أداء الامتحانات فى مناخ ملائم، وذلك فيما يتعلق بإعلان جداول الامتحانات على الطلاب بالكليات وموقع كل كلية عبر شبكة الإنترنت وتجهيز قاعات الامتحانات وأعمال الكنترول، وتوفير المراقبين .

وأكد الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحان وتواجد الأساتذة وقت امتحاناتهم، وتوفير اللجان الخاصة للطلاب من ذوى الاحتياجات وكذلك العيادة الطبية وإجراءات التأمين اللازمة لقاعات الامتحانات.

وأشار نور الدين إلى التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المحبوسين، حيث يؤدون امتحاناتهم التحريرية مع أقرانهم، أما الامتحانات الشفهية والعملية والتطبيقية فتعقد لهم مع أول امتحانات تالية لمن حصل على حكم قضائى بأداء الامتحانات وذلك دون الارتباط بمواد الفصل الدراسى.

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